У Львові водій «Фольксвагена» збив 56-річного чоловіка

Вчора, 13 листопада, о 17:05 год., на вулиці Володимира Великого 34-річний водій автомобіля «Фольксваген Кадді» збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.
56-річному потерпілому медики діагностували «закритий косий перелом правої малогомілкової кістки в нижній третині із задовільним положенням фрагментів, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рана тім’яної ділянки зліва».
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Олена Карп'юк