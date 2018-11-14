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У Львові водій «Фольксвагена» збив 56-річного чоловіка

Олена Карп'юк

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Вчора, 13 листопада, о 17:05 год., на вулиці Володимира Великого 34-річний водій автомобіля «Фольксваген Кадді» збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

56-річному потерпілому медики діагностували «закритий косий перелом правої малогомілкової кістки в нижній третині із задовільним положенням фрагментів, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рана тім’яної ділянки зліва».

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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