Поліція впіймала рецидивіста, який «чистив» автомобілі у Новому Роздолі

Правоохоронці викрили раніше судимого мешканця Нового Роздолу, причетного до крадіжок з автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У Новороздільське відділення поліції 13 листопада з заявами про крадіжки звернулись двоє чоловіків. Один з заявників, 24-річний мешканець Пустомитівського району, повідомив, що з мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» було викрадено його сумочку з грошима у сумі одна тисяча гривень. Інший заявник, 47-річний житель Нового Роздолу, повідомив про крадіжку спінінга та двох котушок, які він залишив у своєму автомобілі.

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочинів причетний раніше судимий 38-річний мешканець Нового Роздолу. Речові докази поліцейські у нього вилучили. Проводиться досудове розслідування, зловмисника перевіряють на причетність до скоєння інших правопорушень.