ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція впіймала рецидивіста, який «чистив» автомобілі у Новому Роздолі

Дарина Смеречанська

|

Правоохоронці викрили раніше судимого мешканця Нового Роздолу, причетного до крадіжок з автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

У Новороздільське відділення поліції 13 листопада з заявами про крадіжки звернулись двоє чоловіків. Один з заявників, 24-річний мешканець Пустомитівського району, повідомив, що з мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» було викрадено його сумочку з грошима у сумі одна тисяча гривень. Інший заявник, 47-річний житель Нового Роздолу, повідомив про крадіжку спінінга та двох котушок, які він залишив у своєму автомобілі.

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочинів причетний раніше судимий 38-річний мешканець Нового Роздолу. Речові докази поліцейські у нього вилучили. Проводиться досудове розслідування, зловмисника перевіряють на причетність до скоєння інших правопорушень.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

Доросла аритмія дитячого серця
Вероніка РОЙ
Доросла аритмія дитячого серця

Інформаційні хвилі щодо реорганізації чи ліквідації медичних закладів у Львівські області не вщухають уже впродовж трива...

Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині

Популярна роздрібна мережа планує поширити на наш регіон проект «Дерево життя», який був підтриманий покупцями по всій к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...