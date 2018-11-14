Обласний конкурс мікропроектів-2019. Прийом заявок стартує 3 грудня

На Львівщині із 3 грудня стартує прийом заявок на участь у обласному конкурсі проектів місцевого розвитку на 2019 рік. Про це на своїй Facebook-сторінці начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Іван Собко, передає Львівський портал.

За його словами, конкурсна рада одноголосним голосуваннями затвердила умови конкурсу проектів місцевого розвитку на 2019 рік.

Зокрема, затверджено сім пріоритетів: школи, заклади дошкільної освіти, охорона здоров’я, культура, вуличне освітлення, інші пріоритети (об’єкти комунальної власності на базовому рівні, що не підпадають під визначені конкурсною радою пріоритети), обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства).

Як поінформував Іван Собко, прийом заявок буде здійснюватися з 03.12.18 по 31.01.2019. Гранична сума субвенції обласного бюджету – 200 тис. грн, гранична вартість проекту – 500 тис. грн.

Фото: Іван Собко