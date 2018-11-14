NewsOne показав карту України без Криму: Нацрада призначила перевірку

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перевірить телеканал NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через розміщення в ефірі карти України без Криму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацради.

Як зазначається, 7 листопада 2018 року телеканал NewsOne під час прямої трансляції передачі «Ранок з NewsOne» о 09:53 розмістив карту Європи «Крупнейший торговый партнер-покупатель», на якій по кольору позначення країн територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим було відокремлено від материкової частини України, і водночас приєднано до кордонів Російської Федерації.

«Відповідна карта демонструвалася мовником у контексті розмови на тему: «У Європарламенті просять Меркель змінити курс щодо «Північного потоку-2». Ведучий телеканалу назвав її графікою, що відображає позиції Європи щодо торгівлі, однак посилань на її джерело не було надано», – наголошує прес-служба регулятора.

Відтак моніторинг супутникового мовлення зафіксував в ефірі каналу ознаки порушення українського законодавства, з огляду на які 14 листопада Національна рада призначила ліцензіату позапланову виїзну перевірку для з’ясування дотримання правових норм щодо поширення об`єктивної інформації, проявів пропаганди війни та популяризації окремих дій держави-агресора, які виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.