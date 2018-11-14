ОСТАННІ НОВИНИ

NewsOne показав карту України без Криму: Нацрада призначила перевірку

Дарина Смеречанська

|

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перевірить телеканал NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через розміщення в ефірі карти України без Криму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацради.

 

Як зазначається, 7 листопада 2018 року телеканал NewsOne під час прямої трансляції передачі «Ранок з NewsOne» о 09:53 розмістив карту Європи «Крупнейший торговый партнер-покупатель», на якій по кольору позначення країн територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим було відокремлено від  материкової частини України, і водночас приєднано до кордонів Російської Федерації.

«Відповідна карта демонструвалася мовником у контексті розмови на тему: «У Європарламенті просять Меркель змінити курс щодо «Північного потоку-2». Ведучий телеканалу назвав її графікою, що відображає позиції Європи щодо торгівлі, однак посилань на її джерело не було надано», – наголошує прес-служба регулятора.

Відтак моніторинг супутникового мовлення зафіксував в ефірі каналу ознаки порушення українського законодавства, з огляду на які 14 листопада Національна рада призначила ліцензіату позапланову виїзну перевірку  для з’ясування дотримання правових норм щодо поширення об`єктивної інформації, проявів пропаганди війни та популяризації окремих дій держави-агресора, які виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

Доросла аритмія дитячого серця
Вероніка РОЙ
Доросла аритмія дитячого серця

Інформаційні хвилі щодо реорганізації чи ліквідації медичних закладів у Львівські області не вщухають уже впродовж трива...

Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині

Популярна роздрібна мережа планує поширити на наш регіон проект «Дерево життя», який був підтриманий покупцями по всій к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...