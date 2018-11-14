На Турківщині незаконно зрізали майже сотню дерев

Під час перевірки на території села Нижнє Висоцьке Турківського району екологи виявили самовільну рубку верб і вільх. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Про незаконну вирубку дерев біля річки Бітлянка у селі Нижнє Висоцьке повідомили місцеві мешканці на Гарячу лінію області.

В ході перевірки екоінспектори встановили, що невідомі особи самовільно вирізали 78 верб і вільх, які росли на землях запасу в межах села. Розмір заподіяної шкоди становить 19 647 гривень.

Всі матеріали перевірки Держекоінспекція Львівщини скерувала у поліцію, яка й займеться подальшим розслідуванням незаконної рубки.