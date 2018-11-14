На Львівщині визначають кращий механізований взвод Сухопутних військ

Цього тижня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного триває традиційний конкурс на звання кращого механізованого (мотопіхотного) взводу найбільш потужного виду Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

За словами організаторів, учасники мають продемонструвати свої вміння та навички як з предметів бойової підготовки, так і фізичні кондиції, а також здатність злагоджено взаємодіяти в умовах, наближених до бойових. Втім, такі умови для переважної більшості учасників є звичними, оскільки вони мають за плечима не одну ротацію в зоні безпосереднього зіткнення і досвід стрільби не лише по мішенях.

Варто зазначити, що результати конкурсантів оцінить не лише група офіцерів з Командування сухопутних військ, а й іноземні інструктори, що навчають українські підрозділи на базі МЦМБ.