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На Городоччині 16 депутатів і посадовців оштрафували через декларації

Олена Карп'юк

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Із початку 2018 року у Городоцькому районі суди розглянули 28 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Вказані адмінправопорушення стосуються несвоєчасного подання без поважних причин декларації про доходи (ч.1 ст.172-6 КУпАП) та несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ч.2 ст.172-6 КУпАП).

Серед порушників – депутати районних, міських, селищних, сільських рад, посадові особи сільських рад, комунальних підприємств, службовці Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Відтак за результатами розгляду цих протоколів 16 осіб суд визнав винними та наклав на них штрафи.

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