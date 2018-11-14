На Городоччині 16 депутатів і посадовців оштрафували через декларації

Із початку 2018 року у Городоцькому районі суди розглянули 28 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Вказані адмінправопорушення стосуються несвоєчасного подання без поважних причин декларації про доходи (ч.1 ст.172-6 КУпАП) та несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ч.2 ст.172-6 КУпАП).

Серед порушників – депутати районних, міських, селищних, сільських рад, посадові особи сільських рад, комунальних підприємств, службовці Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Відтак за результатами розгляду цих протоколів 16 осіб суд визнав винними та наклав на них штрафи.