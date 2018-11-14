МОН хоче перевіряти науковців на плагіат ідей

Заступник Міністра освіти і науки Юрій Рашкевич вважає, що Україна має забезпечити не лише технічну перевірку тексту наукових робіт на плагіат, а й не допускати плагіату ідей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

«Сьогодні всі університети та наукові установи в Україні мають можливість підписати угоди з компаніями, що надають послуги перевірки тексту на наявність запозичених частин тексту, і забезпечити своїм аспірантам та докторантам перевірку дисертаційних робіт на плагіат. Також група експертів розробила широкі рекомендації, які можуть бути використані як модулі для навчання, як основа спецкурсів з академічного письма. І зараз ми дискутуємо на тему, як перейти на інший рівень відстежування академічної доброчесності – на рівень глибшого аналізу наукового змісту роботи. Однак боротьба з плагіатом наукових ідей мусить бути справою широкої наукової громадськості, і МОН чи жоден інший орган ніколи не зможе робити це самостійно», – наголосив Юрій Рашкевич.

Водночас в Україні стартувала акція #СтопПлагіат, до якої доєдналися вже 20 вишів.

«Останнім часом дедалі більше є гучних випадків, пов’язаних із плагіатом. І може скластися враження, що ситуація погіршилася, але я вважаю, що це лише свідчить, що збільшилась кількість небайдужих людей. І ми хотіли б закликати небайдужих людей об’єднатися під одним голосом в акції #СтопПлагіат і спільно шукати розв’язання цієї проблеми. Ми зі свого боку намагаємося проводити певні просвітницькі роботи щодо академічної доброчесності», – додав координатор Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні (SAIUP) Тарас Тимочко.