Львів’янину, якого підозрюють у вбивстві власної бабусі, «світить» до 15 років тюрми

27-річному львів’янину, який побив власну бабусю до смерті, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 10 листопада цього року львів’янин у власній квартирі під час раптового конфлікту із своєю 77-річною бабусею, наніс їй численні удари кулаками по голові та тілу. Поранення виявилися несумісними із життям, жінка померла на місці події.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Зазначимо, що 27-річного чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 125 КК України(умисне легке тілесне ушкодження).

Шевченківський районний суд обрав підозрюваному найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою. На зловмисника чекає до 15 років позбавлення волі.

Наразі у кримінальному провадженні призначено судові експертизи, проводяться слідчі дії.