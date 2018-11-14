Львів’ян просить бути обережними: синоптики обіцяють ожеледицю

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує у Львові 15 листопада вночі та вранці на окремих ділянках доріг — ожеледицю. Львівська міська рада закликає усіх водіїв та пішоходів бути обережними під час руху, передає Львівський портал.

Також завтра очікується невеликий дощ. Вітер північний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі 1 — 3° тепла, вдень 5 — 7° тепла.

16 листопада синоптики обіцяють без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1 — 6° тепла.