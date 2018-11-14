Кількість жінок-водійок на дорогах Львівщини сягає майже 30%

Майже 30% керманичів, які отримали посвідчення водія за останні три роки на Львівщині, становлять жінки. Про це Львівському порталу повідомили у відповідь на інформаційний запит у Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області.

Відтак згідно аналізу виданих в РСЦ МВС Львівської області посвідчень водія усіх категорій (виданих вперше, обмін, видача дублікатів):