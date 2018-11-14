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Кількість жінок-водійок на дорогах Львівщини сягає майже 30%

Соломія Григор'єва

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Майже 30% керманичів, які отримали посвідчення водія за останні три роки на Львівщині, становлять жінки. Про це Львівському порталу повідомили у відповідь на інформаційний запит у Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області.

 

Відтак згідно аналізу виданих в РСЦ МВС Львівської області посвідчень водія усіх категорій (виданих вперше, обмін, видача дублікатів):

  • у 2016 році всього було видано 56 521 посвідчень, з яких жінкам – 16 841, що становить 29, 8% від загальної кількості;
  • у 2017 році всього було видано 72 695 посвідчень, з яких жінкам – 20 973, що становить 28, 9% від загальної кількості;
  • у 2018 році (станом на 1 листопада) всього було видано 64 679 посвідчень, з яких жінкам – 17 119, що становить 26, 5% від загальної кількості.

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