Бульвар на вулиці Гашека обійдеться у майже 5 млн: ремонт обіцяють завершити до кінця року

На вул. Гашека триває капітальний ремонт з облаштування громадського простору. Роботи вартістю 4,8 млн грн планують завершити до кінця цього року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у Сихівській районній адміністрації, ремонтні роботи на вул. Гашека розпочалися у серпні цього року. Першочергово ЛМКП «Львівводоканал» провів заміну своїх трубопроводів, опісля розпочалися роботи з благоустрою території.

Ремонтні роботи на замовлення Сихівської Р А виконує підрядна організація ТОВ «Арка-Пік». Згідно з проектом, який розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку» передбачено:

— улаштування покриття з фігурних елементів мощення (плитка ФЕМ) — 3057 м2;

— улаштування водовідведення;

— улаштування освітлення — 31 опора;

— встановлення лавок — 22 шт.;

— встановлення урн для сміття — 17 шт.;

— встановлення тенісного столу — 1 шт.;

— влаштування газону площею 207 м2;

— висадка дерев і кущів — 396 шт.

Завершити роботи планують до кінця цього року.

«У нашому місті цього року реалізовано багато гарних проектів з облаштування громадських просторів. Зокрема, у Сихівському районі буде реалізовано гарний проект з облаштування простору на вул. Гашека. А проект з облаштування бульвару на вул. Зубрівська, буде завершено в наступному році. Простори облаштовують з врахуванням побажань мешканців, щоб усім було комфортно і затишно проводити час на облаштованих просторах», — розповіла начальник відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку», Олександра Сладкова.

Фото: ЛМР