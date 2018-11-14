У МОЗ розказали, чи можна уникнути діабету і як отримати ліки безоплатно у разі хвороби

Сьогодні, 14 листопада, відзначають Світовий день боротьби з діабетом. У світі понад 425 мільйонів людей живуть із діабетом, в Україні – майже 1,3 млн, і ці показники щороку зростають. Лише у 2017 році вперше встановили діагноз діабету майже 104 тисячам українців – на 2% більше ніж у 2016 році. Відтак, у Світовий день боротьби з діабетом у МОЗ розказали про типи та симптоми діабету, що робити для профілактики хвороби і як отримати ліки безоплатно при діабеті І чи ІІ типу.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ДІАБЕТ: ТИПИ, СИМПТОМИ І ПРОФІЛАКТИКА

Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін (гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові).

Існують три основні типи діабету:

Діабет І типу виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоб поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, і не може перетворити його в енергію для вашого тіла.

Діабет ІІ типу виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип діабету.

Гестаційний діабет діагностують у період вагітності. Може бути наявним протягом певного часу і після народження дитини.

Симптоми діабету:

надмірне сечовиділення;

спрага;

постійне відчуття голоду;

втрата ваги;

постійне відчуття втоми;

погіршення зору.

Причини виникнення діабету І типу (інсулінозалежного) недостатньо вивчені, тому запобігти захворюванню практично неможливо. Водночас, достеменно відомо, що більшість випадків діабету ІІ типу пов’язані з надлишком ваги та браком фізичної активності. Йому можна запобігти у 80% випадків.

Профілактика діабету ІІ типу полягає у простих правилах здорового способу життя:

підтримуйте вагу тіла у нормі;

будьте фізично активними та приділяйте не менше 150 хвилин на тиждень регулярній фізичній активності;

дотримуйтесь здорового харчування, зменшуйте кількість цукру, насичених жирів і збільшуйте споживання клітковини – овочів та фруктів;

не куріть.

ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТУ: ЯК ОТРИМАТИ ЛІКИ БЕЗКОШТОВНО

Своєчасне діагностування та контроль діабету дозволяє попередити розвиток тяжких ускладнень. Люди з діабетом повинні дотримуватись здорового харчування, підтримувати вагу в нормі та бути фізично активними. Крім того, їм необхідно приймати ліки, навіть якщо вони почуваються добре.

Людям з діабетом І типу потрібна щоденна інсулінотерапія. Раніше процес забезпечення інсулінами залежав від конкретних чиновників, які закуповували інсуліни для області, та конкретних лікарів, які видавали ці ліки напряму своїм пацієнтам. Тепер пацієнт приходить до лікаря і той призначає саме те і в тому обсязі, що треба пацієнту, а не змушений обирати з асортименту, який закупила область. З рецептом від лікаря пацієнт йде в аптеку і там безкоштовно або із невеликою доплатою отримує інсулін. Вартість аптеці відшкодовує держава з коштів платників податків. Більше немає ризику, що пацієнт отримає ліки, які йому не підходять або від яких в нього будуть тяжкі побічні ефекти.

Забезпечення інсулінами відбувається шляхом співпраці МОЗ України та місцевої влади. Дві третини відшкодування вартості інсулінів відбувається коштом державного бюджету, решта — має дофінансовуватись з місцевого.

Точна сума грошей, яка знадобиться, щоб пролікувати всіх, відома заздалегідь — завдяки електронному реєстру пацієнтів, які потребують інсулінотерапії. Реєстр діє вже майже два роки. Там зібрана інформація про всіх учасників та складові програми відшкодування вартості інсулінів — кожного лікаря, кожного пацієнта, кожну аптеку, кожен рецепт.

У реєстрі можна простежити реальну кількість пацієнтів, правильно розрахувати потребу у ліках на рівні міста чи області, отже, ефективніше забезпечити тими препаратами інсуліну, які потрібні пацієнтам.

Люди з діабетом ІІ типу приймають препарати для контролю рівня глюкози в крові. Такі препарати пацієнти отримують за програмою “Доступні ліки” – безоплатно або з незначною доплатою. Для цього пацієнт звертається до лікаря і отримує правильно виписаний рецепт. Обміняти рецепт на ліки можна у будь-якій аптеці, що підписала договір з місцевим органом влади (закладом охорони здоров’я), долучилася до програми і має наліпку “Доступні ліки”. Участь у програмі наразі бере кожна третя аптека в Україні.

У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину). Переглянути повний список препаратів можна у діючому Реєстрі: https://bit.ly/2PSNdl8.