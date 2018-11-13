У Львові заарештували зловмисника, який вчинив розбійний напад

У Львові поліцейські заарештували зловмисника, причетного до розбійного нападу на чоловіка. Йому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Залізничний відділ поліції 8 листопада за допомогою звернувся 40-річний житель Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що два дні тому близько дев’ятої вечора на вулиці Городоцькій його побили та забрали мобільний телефон «Нокіа», гроші, документи та банківську картку, з якої в подальшому було знято 4000 гривень.

Під час слідчо-розшукових заходів оперативники встановили його особу. Ним виявився раніше судимий 31-річний житель Самбірщини. Як з’ясували правоохоронці, наступного дня після нападу зловмисник зателефонував з мобільного, яким заволодів, до матері потерпілого та вимагав 1000 гривень за повернення документів її сина.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Суд призначив зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.