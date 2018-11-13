У Львові встановлять рекорд України із годинної їзди на велотреку

У Львові заплановане встановлення рекорду України з годинної їзди на велосипеді та годинний забіг на полотні легкоатлетичного манежу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Так,у неділю, 18 листопада о 16:00 год. відбудеться Фінал відкритого Кубку спортивного клубу «ТРИ Леви» – 2018 у легкоатлетичному манежі з велотреком Навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України.

У рамках заходу на треку заплановане встановлення рекорду України з годинної їзди на велосипеді та годинний забіг на полотні легкоатлетичного манежу.

Претендент на рекорд України у годинній гонці у віковій категорії від 35 до 40 років львів’янин Василь Набока.

Також з 9:00 год. заплановані змагання з акватлону серед дорослих, дітей та аматорів.