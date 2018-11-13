Порошенко нагородив президентку Форуму видавців Олександру Коваль орденом княгині Ольги

Президента України Петро Порошенко з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва нагородив президентку Форуму видавців у Львові Олександру Коваль орденом княгині Ольги ІІІ ступеню. Про це йдеться в указі президента №362/2018 від 9 листопада.

«За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність постановляю нагородити Коваль Олександру Андріївну — президента громадської організації «Форум видавців», м. Львів», – йдеться в указі.

Нагадаємо, Львіський портал повідомляв, що президентка Форуму видавців у Львові Олексадра Коваль очолила Український інститут книги.

Фото: bookforum.ua