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На території піщаного кар’єру у Перемишлянському районі скинули чотири фури сміття

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 13 листопада, під час перевірки у Перемишлянському районі екологи виявили незаконний скид сміття. Тверді побутові відходи площею 4х6 м та 7х8 м знайшли на території піщаного кар’єру у селі Великі Глібовичі. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

 

Як встановили екологи, на територію піщаного кар’єру незаконно скинули орієнтовно чотири фури сміття. На час проведення перевірки власника відходів встановити не вдалося.

Відтак Держекоінспекція скерує листи у Перемишлянську райдержадміністрацію з вимогою визначити кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини, а також встановити власника цього сміття і вирішити питання про подальше поводження з відходами.

Нагадаємо, у Перемишлянському районі екологи нещодавно виявили ще одне несанкціоноване сміттєзвалище.

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