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ДСНС провела масштабні навчання на нафтобазі у Львові

Андрій Котенський

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У Львові на нафтобазі, що на вулиці Пластовій, 1 відбулися масштабні навчання ДСНС. Під час тренувань імітували навчальну пожежу і перевірили вправність рятувальників міста та персоналу об’єкту. До навчань було залучено 14 одиниць техніки та 58 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Ми постійно співпрацюємо з львівськими рятувальниками і неодноразово даємо можливість їм тренуватися на нашій нафтобазі. Адже об’єктів з такою особливою інфраструктурою в місті не так вже й багато. Рятувальники мають можливість відпрацьовувати навики на базі, яка постійно розвивається», –  розповів керівник мережі нафтобаз «ОККО» Василь Кіндій.

ДСНС Львівщини регулярно проводить навчання на нафтобазах Львівщини – один-два рази на рік. Однак цього разу відбулася раптова навчальна тривога, про яку рятувальників не попереджали.

«Нашою метою була перевірка злагодженості дій підрозділів у взаємодії з об’єктом реагування у випадку пожежі. Ніхто заздалегідь про ці навчання не знав – це був ефект несподіванки для рятувальників. Ми побачили, що рятувальні підрозділи нафтобази зреагували оперативно, так і наші рятувальні підрозділи також швидко один за одним прибули на виклик з усіх кінців Львова. Все відбулося відповідно до розроблених планів реагування, що продемонструвало достатні навики, оперативність і злагодженість у своїх діях», – зазначив на брифінгу заступник начальника Головного управління ДСНС у Львівській області з реагування на надзвичайні ситуації Валерій Глобенко.

Як відомо на території нафтобази розташована спеціальна пожежна частина, постійно чергує пожежна машина, окрім того, є власний загін рятувальників. Нафтобаза облаштована сучасною протипожежною сигналізацією раннього виявлення та системою піногенераторів. Також на території об’єкту є дві пожежні водойми.

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