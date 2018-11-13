До кінця листопада вулиця Братів Міхновських буде непроїзною

Із 14 по 29 листопада через ремонтні роботи у Львові перекриють вулицю Братів Міхновських (від вул. Костомарова до вул. Короткої). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Відтак водіїв попереджають, що вже від завтра, 14 листопада, проїхати вулицею Братів Міхновських (від вул. Костомарова до вул. Короткої) буде неможливо через проведення капітального ремонту. Завершити всі роботи і відновити рух планують 29 листопада.

Об’їзд дороги здійснюватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху: