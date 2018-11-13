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Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Олена Карп'юк

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Cьогодні, 13 листопада, через витік на вул. Малоголосківській, 12а мешканцям щонайменше дев’яти вулиць Львова тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У зв’язку з ремонтними роботами на вул. Малоголосківській, 12а, сьогодні до 19:00 год. води не матимуть жителі вул. Тунельної, Варшавської, Панча, Винниці, Ю. Липи, Малоголосківської, Загули, Зимової верхньої, Зимової нижньої та прилеглих до них.

Також до 18:00 год. водопостачання призупинили на вул. Щурата, Дж. Леннона та прилеглих до них.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням ремонтних робіт.

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