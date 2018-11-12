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Зима близько. Якої погоди чекати у найближчі дні

Омелян Шевчук

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Із понеділка українцям варто готуватися до приходу справжніх холодів. Першими подих зими відчують жителі сходу, де температура повітря опуститься нижче нуля. Такі дані Українського Гідрометцентру, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У понеділок, 12 листопада, в Україні без опадів. Найхолодніше буде на Луганщині, Харківщині та Донеччині де температура повітря впродовж дня коливатиметься від -6 до -2 градусів. У Києві вдень до 4 тепла, а в ночі близько нуля. Водночас найтепліше буде на Закарпатті, Львівщині та Івано-Франківщині де вдень температура повітря прогріється до 11-13 градусів тепла.

У вівторок, 13 листопада, морози на Східній Україні посиляться до 10 градусів. Мінусова погода спостерігатиметься впродовж всього тижня.

Водночас, на Західній Україні зберігатиметься відносно тепла погода ще декілька днів. До кінця тижня температура повітря поступово знижуватиметься і з наступного понеділка можливий навіть сніг. Зокрема, за даними Гісметео, перший сніг у Львові очікується після 20-го листопада. У ці дні стовпчики термометрів на Львівщині опустяться до 1-4 градусів морозу.

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