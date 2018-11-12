Водій «Шкоди» наїхав на 50-річну жінку: постраждалу забрали до лікарні

На автодорозі «Львів-Тернопіль» у Пустомитівському районі «Шкода Фабія» наїхала на 50-річну жінку. Внаслідок цього постраждалу госпіталізували у лікарню із переломом руки та забоями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 листопада близько 18.30.

Водій автомобіля «Шкода Фабія», 35-річний мешканець Тернопільщини, скоїв наїзд на пішохода, 50-річну мешканку одного з сіл Яворівського району. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом руки, забої та була госпіталізована.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.