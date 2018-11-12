ОСТАННІ НОВИНИ

Внаслідок ДТП у лікарню потрапив 19-річний мотоцикліст

Дарина Смеречанська

|

У місті Ходорів Жовківського району 19-річний мотоцикліст врізався у автомобіль «Фольксваген Поло». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 листопада близько 14.45.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «ІЖ», 19-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген Поло», яким керував 74-річний мешканець Нового Роздолу.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений у місцеву лікарню. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині

Популярна роздрібна мережа планує поширити на наш регіон проект «Дерево життя», який був підтриманий покупцями по всій к...

Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років

Щороку львів’яни мають можливість самостійно обрати, на що буде витрачена частина коштів з міського бюджету. Мова йде пр...

Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?
Наталя ДУЛЯБА
Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?

Вже більше півроку у Львові не вщухає боротьба за площу перед кінотеатром ім. О. Довженка на Сихові. Ще на початку травн...

Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким маршрутна мережа польотів зі Ль...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...