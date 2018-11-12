Внаслідок ДТП у лікарню потрапив 19-річний мотоцикліст

У місті Ходорів Жовківського району 19-річний мотоцикліст врізався у автомобіль «Фольксваген Поло». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 листопада близько 14.45.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «ІЖ», 19-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген Поло», яким керував 74-річний мешканець Нового Роздолу.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений у місцеву лікарню. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.