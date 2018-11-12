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На вулиці Калнишевського обмежено рух транспорту

Олександр Косик

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Від сьогодні і до 8 грудня буде обмежено рух транспортних засобів на вулиці Петра Калнишевського (від вул. Роксоляни до вул. Повітряної). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У зв’язку з прокладанням каналізаційних мереж до 8 грудня 2018 року обмежено рух транспортних засобів. Роботи виконуватиме ТзОВ «Арка Пік».

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

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