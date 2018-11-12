ОСТАННІ НОВИНИ

На Радехівщині в багатоповерхівці спалахнула квартира

Олександр Косик

|

У Радехівському районі внаслідок пожежі ледь не згоріла квартира. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 11 листопада, о 16:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Павлів Радехівського району на вулиці Молодіжній, 2. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Через сильне задимлення рятувальникам частини № 21 м. Радехів довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Вдалось швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню.

О 17:15 пожежу локалізували, та о 17:30 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Доросла аритмія дитячого серця
Вероніка РОЙ
Доросла аритмія дитячого серця

Інформаційні хвилі щодо реорганізації чи ліквідації медичних закладів у Львівські області не вщухають уже впродовж трива...

Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині

Популярна роздрібна мережа планує поширити на наш регіон проект «Дерево життя», який був підтриманий покупцями по всій к...

Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років

Щороку львів’яни мають можливість самостійно обрати, на що буде витрачена частина коштів з міського бюджету. Мова йде пр...

Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?
Наталя ДУЛЯБА
Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?

Вже більше півроку у Львові не вщухає боротьба за площу перед кінотеатром ім. О. Довженка на Сихові. Ще на початку травн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...