На Радехівщині в багатоповерхівці спалахнула квартира

У Радехівському районі внаслідок пожежі ледь не згоріла квартира. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 11 листопада, о 16:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Павлів Радехівського району на вулиці Молодіжній, 2. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Через сильне задимлення рятувальникам частини № 21 м. Радехів довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Вдалось швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню.

О 17:15 пожежу локалізували, та о 17:30 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.