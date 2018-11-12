Митники перерахували 3,2 мільярда гривень на дороги

У січні – жовтні 2018 року додаткові надходження митних платежів, які у рамках експерименту мають бути спрямовані на реконструкцію доріг, складають 3,2 млрд гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України.

Найбільші суми спрямували Одеська митниця – 1 млрд грн, Запорізька – 355,3 млн грн та Київська міська – 248,6 млн гривень.

Як відомо, експеримент з фінансового забезпечення реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг триває з вересня 2015 року. Відповідно до нього 50% від суми перевиконання щомісячних планових митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів) направляється у спеціальні фонди відповідних регіональних бюджетів.

Спочатку пілотний проект проводився в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях. Минулого року участь в експерименті взяли всі митниці ДФС. На поточний рік експеримент було подовжено.