ОСТАННІ НОВИНИ

Митники перерахували 3,2 мільярда гривень на дороги

Омелян Шевчук

|

У січні – жовтні 2018 року додаткові надходження митних платежів, які у рамках експерименту мають бути спрямовані на реконструкцію доріг, складають 3,2 млрд гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України.

 

Найбільші суми спрямували Одеська митниця – 1 млрд грн, Запорізька – 355,3 млн грн та Київська міська – 248,6 млн гривень.

Як відомо, експеримент з фінансового забезпечення реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг триває з вересня 2015 року. Відповідно до нього 50% від суми перевиконання щомісячних планових митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів) направляється у спеціальні фонди відповідних регіональних бюджетів.

Спочатку пілотний проект проводився в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях. Минулого року участь в експерименті взяли всі митниці ДФС. На поточний рік експеримент було подовжено.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Доросла аритмія дитячого серця
Вероніка РОЙ
Доросла аритмія дитячого серця

Інформаційні хвилі щодо реорганізації чи ліквідації медичних закладів у Львівські області не вщухають уже впродовж трива...

Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині

Популярна роздрібна мережа планує поширити на наш регіон проект «Дерево життя», який був підтриманий покупцями по всій к...

Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років

Щороку львів’яни мають можливість самостійно обрати, на що буде витрачена частина коштів з міського бюджету. Мова йде пр...

Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?
Наталя ДУЛЯБА
Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?

Вже більше півроку у Львові не вщухає боротьба за площу перед кінотеатром ім. О. Довженка на Сихові. Ще на початку травн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...