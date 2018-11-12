Львів’янка Наталя Морквич здобула «золото» на етапі Кубка світу з фехтування на візках

З 8 до 11 листопада у місті Тбілісі (Грузія) відбувся перший відбірковий етап Кубка світу з фехтування на візках до Паралімпійських Ігор у Токіо 2020. До складу збірної команди України увійшло 8 спортсменів, троє з них представники Львівщини – Наталя Морквич, Антон Дацко та Андрій Демчук. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

В індивідуальних змаганнях чемпіонкою стала Наталя Морквич (жіноча шабля категорії А), срібним призером у чоловічій рапірі категорії В став Антон Дацко та бронзову нагороду здобув Андрій Демчук (чоловіча шабля категорії А).

Загалом у скарбничці збірної команди України – 1 золота , 2 срібні та 5 бронзових нагород.

У командному заліку збірна команда України виборола 5 місце з 7-ми серед жіночих команд, і посіла 10 місце із 16-ти серед чоловічих.

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