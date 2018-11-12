Львів’ян запрошують на захід, який допоможе зрозуміти життя людей з вадами зору

В Міжнародний день незрячих, який відзначають 13 листопада, Львівська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих» організовує захід «Ми серед вас». Подія триватиме з 11.00 до 15.00 год. в приміщенні офісу організації та спецбібліотеки для незрячих (вул. Січових Стрільців, 5). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«На кожній з площадок охочі зможуть ознайомитися з тими напрямками роботи, які робить організація для осіб з порушенням зору. Це, зокрема, проведення соціально-психологічних тренінгів, заняття в кімнаті фізичної реабілітації та комп’ютерному класі, майстер-клас з виготовлення виробів з бісеру, ознайомлення з системою брайлівського письма та виставкою творчих робіт незрячих, екскурсія музеєм тифлотехніки. Гості зможуть поласувати смаколиками галицьких незрячих господинь. Запрошуємо усіх взяти участь в заході та відчути як відкритість осіб з порушенням зору до громади, так і їхні щоденні проблеми», — розповіла голова правління Львівської обласної організації УТОС Любов Кукуруза.

Контактні телефони: 260−15−08, 067−377−13−09.

Довідка

Міжнародний день незрячих — всесвітня дата, покликана привернути увагу суспільства до тих, хто назавжди втратив зір. Цей день з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно відзначається 13 листопада.