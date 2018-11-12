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Львів’ян запрошують на благодійний концерт на підтримку Ніни Кірсо

Омелян Шевчук

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В центрі Довженка у Львові відбудеться великий благодійний концерт на підтримку солістки гурту «Фрістайл» – Ніни Кірсо. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

У благодійному концерті, 8 грудня,  візьмуть участь гурт «Фрістайл», Роман Скорпіон, Оксана Пекун, Михайло Грицкан, Євген Літвінкович, Ніколо Петраш, Квартет Гетьман, Ірина Зінковська, Володимир Будейчук, Дует Ребезнюків, Квітослава Гіга, Степан Гіга, Степан Гіга молодший, Дует «Ріка Життя» (Іванна Савченко та Ярослав Антонійчук), Роксолана і багато інших артистів, а також ведучі радіо і телебачення.

Ніна Кірсо – володарка впізнаваного «фірмового» голосу легендарної групи «Фрістайл». У червні всіх шокувала звістка про те, що співачка перебуває в стані коми після перенесеного інсульту.

Квитки на благодійний концерт тут: concert.ua.niny-kirso

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