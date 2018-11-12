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Доба на Донбасі минула без втрат

Омелян Шевчук

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Вчора, 11 листопада, окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами – не зафіксовано. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське Тарамчук та Водяне.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Новотошківського. Під час першого обстрілу ворог застосував гранатомети, а у другому випадку – озброєння бойових машин піхоти.

Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

Поточної доби, ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару.

За даними розвідки, 11 листопада, двох російських окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

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