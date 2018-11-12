Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету: у області – 66 тисяч хворих

У області стартували дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету. Акція приурочена до Всесвітнього дня діабету, який відзначається в усьому світі 14 листопада та спрямована на здійснення профілактичних заходів щодо захворюваності на цю недугу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

За даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах світу до 4–6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. В Європі питома вага таких хворих становить близько 4 відсотків.

Кількість людей з недіагностованою патологією перевищує діагностованих у 3–4 рази. Останніми роками невпинно збільшується кількість хворих дітей, особливо віком до п’яти років.

Відповідно до світової статистики, кожні 13–15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Переважно це стосується кількості хворих на цукровий діабет II типу.

Акція триватиме впродовж двох тижнів з 12 по 23 листопада. Кожен може звернутися у поліклініку та виміряти рівень цукру в крові. Якщо ж рівень цукру перевищуватиме норму, то таких хворих буде скеровано на дообстеження.

Впродовж минулорічної акції у Львівській області було обстежено загалом 45 978 осіб, з них – 4 207 дітей і 317 вагітних. Після проведення досліджень, на диспансерний облік з вперше встановленим діагнозом цукрового діабету взято 611 осіб, серед яких дітей та вагітних не було.

Станом на 1 жовтня 2018 року у Львівській області налічується 66 тис. осіб хворих на цукровий діабет. З них понад 34 тисячі осіб отримує таблетовані цукрознижуючі препарати.

Нагадаємо, що цукровий діабет входить у трійку найбільш поширених неінфекційних захворювань після серцево-судинних та онкологічних. Симптомами діабету є: спрага, часті сечовиділення, різка втрата ваги, запах ацетону з ротової порожнини, тощо.