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Депутата Львівської облради оштрафували за корупцію

Олександр Косик

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Депутата Львівської обласної ради покарано за вчинення адмінправопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Зокрема, народний обранець без поважних причин несвоєчасно подав на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу.

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