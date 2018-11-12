Депутата Львівської облради оштрафували за корупцію

Депутата Львівської обласної ради покарано за вчинення адмінправопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, народний обранець без поважних причин несвоєчасно подав на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу.