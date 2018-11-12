Bria Blessing і ShockolaD презентують львів’янам новий погляд на музику Івасюка

У суботу, 8 грудня, в Львівській національній філармонії співачка Брія Блессінг і гурт ShockolaD презентують новий погляд на музику легендарного Володимира Івасюка, у рамках презентації альбому IVASYUK. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Альбом IVASYUK – це вишукана й інтелігентна суміш поп-музики, R&B та джазу.

«Творчий тандем Брії Блессінг і Shockolad створив сучасне звучання для пісень Івасюка, при цьому ретельно зберігаючи цілісність і душу текстів та мелодій. Музиканти експериментували зі стилями, акустичним і електронним звучанням», – йдеться у повідомленні.

Брія Блессінг – українська співачка американського походження є справжнім благословенням для української музики. В її житті головне місце займає Бог і родина. І саме стосунки з ними визначають її музику.

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Переплетення енергій народних музик з різних континентів, світів, епох: український фольк, американський джаз, блюз, сучасна електроніка – все це ShockolaD! Цей проект, заснований на творчому тандемі відомих українських музикантів – Ігоря Гнидина та Анастасії Літвінюк. Це один з найуспішніших українських проектів, що працюють у жанрі world music.

Квитки можна придбати тут: kasa.in.ua/ivasyuk, або тут: concert.ua/ivasyuk