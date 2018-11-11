Від завтра автобус №47А курсуватиме до Підзамче

Від завтра, 12 листопада, автобус №47А курсуватиме до станції Підзамче. Про це йдеться на сайті АТП-1.

Повідомляється, що випуск автобусів на маршруті буде збільшений.

«Зараз автобус №47А курсує з просп. Червоної Калини через вул. Зелену, Пасічну, Личаківську до пл. Різні. З понеділка кінцевою зупинкою замість пл. Різні стане станція Підзамче», – йдеться у повідомленні АТП-1.

Як повідомив директор львівського комунального АТП №1 Орест Хамула, на маршруті №47А у зв’язку з його продовженням до станції Підзамче, випуск машин буде збільшено до 13. На маршруті курсують 12-метрові автобуси МАЗ та «Електрон».

Крім того, АТП №1 розмістить на зупинках на Підзамчі та в салонах автобусів №47А оголошення про зміну маршруту.

Нагадаємо, що за результатами конкурсу на визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування АТП №1 стало переможцем за чотирма лотами та 5 листопада уклало договори на обслуговування 17 маршрутів, зокрема і на маршрут №47А.