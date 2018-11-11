Українка Аліна Комащук виборола «бронзу» на етапі Кубка світу з фехтування

Українська фехтувальниця на шаблях Аліна Комащук виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу, який проходить у французькому Орлеані. Про це повідомляє Xsport.

Українка стартувала перемогою в першому раунді над титулованою Шарлоттою Лембах (15:13), яка у складі збірної Франції завоювала «золото» чемпіонату світу-2018. Після цього Комащук виграла в ще однієї представниці Франції – Саоуссен Боудіаф (15:11).

В 1/8 фіналу українка фехтувала з чинною чемпіонкою Європи в команді і володаркою золотої медалі чемпіонату світу-2018 в ососбистій першості росіянкою Софією Поздняковою. У підсумку, Комащук впевнено перемогла з рахунком 15:10, а потім розібралася з американкою Хлоей Фокс-Житомер (15: 5).

Щоправда, в півфіналі українка поступилася бронзовій призерці чемпіонату світу -2015 угорці Анні Мартон – 10:15. Таким чином, Комащук здобула бронзову медаль першого в цьому сезоні Кубка світу.

Зазначимо, що Ольга Харлан пропускала змагання в Орлеані.

Фото: НОК