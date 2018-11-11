Супрун розповіла, як правильно вживати жири

Корисні харчові жири мають раціоні забезпечують організм енергією, підтримують ріст клітин, допомагають контролювати рівень холестерину й артеріальний тиск, а також допомагають організмові поглинати життєвонеобхідні поживні речовини. Про це на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначає, що багатьох людей лякає слово холестерин. Тому вони відмовляються від тваринних жирів або ж обирають лише олії.

«Робити цього не варто. Адже нам потрібні жирні кислоти різного походження і холестерин. За умов якщо ми харчуємось різноманітно (включно з тваринними жирами), не маємо хвороб печінки та фізично активні — рівень холестерину в крові буде здоровий. Немає «хорошого і поганого холестерину» — це дві сторони одного процесу транспорту холестерину в крові. Для нашого організму важливий баланс», – пояснила вона.

Окрім цього Уляна Супрун повідомила, що проблеми з тваринними жирами можуть виникнути, якщо їх вживати в надмірній кількості.

«Вони мають складати не верхівку харчової піраміди, а її середину, в раціоні вони не мають переважати. Без холестерину ми ризикуємо наразитись на безпліддя, депресію, авітаміноз і слабкий імунітет», – додала вона.

Уляна Супрун дала кілька порад з приводу вживання жирів:

Зберігайте баланс жирності молочних продуктів

Знежирена молочна продукція разом із калоріями втрачає вітаміни A і D, не викликає відчуття ситості, що може змусити нас переїдати. Обов’язково варто дотримуватися помірності при споживанні продуктів з молока, особливо, з високою жирністю. Якщо не перевищувати денну норму калорій, то жирне молоко чи йогурт не впливають на вагу (https://goo.gl/uD1YXV).

Намагайтесь не смажити на рослинній олії

Смаження на рослинній олії не є найздоровішим рішенням. При нагріванні олії можуть ставати шкідливими, і їжа — надто жирною та калорійною. Крім того, під час смаження відбувається так звана реакція Майярда, коли утворюється як коричнева скоринка, так і канцерогенні речовини акриламіди. Краще менше смажити, і їсти олії в салаті.

Обов’язково включайте в раціон рибу

Це хороше джерело омега-3 жирних кислот та профілактика непотрібних запалень. 200–300 грам на тиждень риби і молюсків забезпечують нас корисними жирами. Дослідження показують, що для профілактики серцево-судинних хвороб чи кращого розумового розвитку дітей корисна саме риба, а не риб’ячий жир у вигляді біологічно-активних добавок .

Будьте фізично активні

Ніщо так не нормалізує холестерин і не спалює зайві калорії, як фізичні аеробні навантаження. Дослідження показали, що здолання на пробіжці щотижня по 16 кілометрів упродовж хоча би 10 місяців нормалізує вагу і баланс холестерину .