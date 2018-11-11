ОСТАННІ НОВИНИ

Супрун розповіла, як правильно вживати жири

Юлія Шпак

|

Корисні харчові жири мають раціоні забезпечують організм енергією, підтримують ріст клітин, допомагають контролювати рівень холестерину й артеріальний тиск, а також допомагають організмові поглинати життєвонеобхідні поживні речовини. Про це на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

 

Вона зазначає, що багатьох людей лякає слово холестерин. Тому вони відмовляються від тваринних жирів або ж обирають лише олії.

«Робити цього не варто. Адже нам потрібні жирні кислоти різного походження і холестерин. За умов якщо ми харчуємось різноманітно (включно з тваринними жирами), не маємо хвороб печінки та фізично активні — рівень холестерину в крові буде здоровий. Немає «хорошого і поганого холестерину» — це дві сторони одного процесу транспорту холестерину в крові. Для нашого організму важливий баланс», – пояснила вона.

Окрім цього Уляна Супрун повідомила, що проблеми з тваринними жирами можуть виникнути, якщо їх вживати в надмірній кількості.

«Вони мають складати не верхівку харчової піраміди, а її середину, в раціоні вони не мають переважати. Без холестерину ми ризикуємо наразитись на безпліддя, депресію, авітаміноз і слабкий імунітет», – додала вона.

Уляна Супрун дала кілька порад з приводу вживання жирів:

Зберігайте баланс жирності молочних продуктів

Знежирена молочна продукція разом із калоріями втрачає вітаміни A і D, не викликає відчуття ситості, що може змусити нас переїдати. Обов’язково варто дотримуватися помірності при споживанні продуктів з молока, особливо, з високою жирністю. Якщо не перевищувати денну норму калорій, то жирне молоко чи йогурт не впливають на вагу (https://goo.gl/uD1YXV).

Намагайтесь не смажити на рослинній олії

Смаження на рослинній олії не є найздоровішим рішенням. При нагріванні олії можуть ставати шкідливими, і їжа — надто жирною та калорійною. Крім того, під час смаження відбувається так звана реакція Майярда, коли утворюється як коричнева скоринка, так і канцерогенні речовини акриламіди. Краще менше смажити, і їсти олії в салаті.

Обов’язково включайте в раціон рибу

Це хороше джерело омега-3 жирних кислот та профілактика непотрібних запалень. 200–300 грам на тиждень риби і молюсків забезпечують нас корисними жирами. Дослідження показують, що для профілактики серцево-судинних хвороб чи кращого розумового розвитку дітей корисна саме риба, а не риб’ячий жир у вигляді біологічно-активних добавок .

Будьте фізично активні

Ніщо так не нормалізує холестерин і не спалює зайві калорії, як фізичні аеробні навантаження. Дослідження показали, що здолання на пробіжці щотижня по 16 кілометрів упродовж хоча би 10 місяців нормалізує вагу і баланс холестерину .

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині

Популярна роздрібна мережа планує поширити на наш регіон проект «Дерево життя», який був підтриманий покупцями по всій к...

Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років

Щороку львів’яни мають можливість самостійно обрати, на що буде витрачена частина коштів з міського бюджету. Мова йде пр...

Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?
Наталя ДУЛЯБА
Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?

Вже більше півроку у Львові не вщухає боротьба за площу перед кінотеатром ім. О. Довженка на Сихові. Ще на початку травн...

Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким маршрутна мережа польотів зі Ль...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...