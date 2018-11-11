«Карапати» на виїзді програли «Зорі»

Вчора, 10 листопада, у Запоріжжі на стадіоні «Славутич-Арена» відбувся матч 15-го туру чемпіонату України з футболу, в якому луганська «Зоря» приймала львівські «Карпати». Матч завершився з рахунком 2:1 на корсить «Зорі». Про це повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпат».

Карпати» розпочали дуже жваво – вже не старті зустрічі забивати міг Олексій Ковтун. Оборонець «левів» пробивав після подачі кутового, однак м’яч пролетів над воротами. Господарі відповіли гостріше. Спочатку Олександр Караваєв з близької відстані влучив у хрестовину воріт Микити Шевченка. Згодом на ударній позиції опинився Олександр Сваток. Вже звично захисник пробивав по воротах п’ятою, проте прицільного удару завдати не зміг. На цьому стартова активність команд не завершилась. Хорхе Карраскаль накрутив кількох суперників, а свій рейд завершив пострілом – м’яч пролетів поруч з правою штангою воріт Луїса Філіпе.

На 16-й хвилині луганці відкрили рахунок. Господарі провели атаку лівим флангом, яка завершилася тим, що Артем Гордієнко комфортно відпасував Дмитру Хомченовському у центр штрафного майданчика. Футболіст «Зорі» впритул розстрілював Шевченка – 1:0. З відповіддю «Карпати» не забарилися. «Зелено-білі» заробили штрафний і оригінально його розіграли. Дмитро Кльоц відпасував на Мар’яна Шведа, який протягнув м’яч кілька метрів і потужно пробив лівою. Шедевральний гол карпатівця, якого Андрій Шевченко викликав всього лиш у резервний список національної збірної. Через хвилину гості скористалися помилкою в центрі поля і могли остаточно перевертати гру з ніг на голову – Швед вивів Карраскаля на побачення з воротарем, проте м’яч після удару колумбійця влучив у штангу.

Другий тайм розпочався доволі інертно – темп гри збивали часті свистки арбітра. До такої гри краще пристосувалися господарі, які успішно використали один з численних стандартів. Подача від кутового прапорця знайшла у центрі воротарського майданчика Гордієнка, який залишився наодинці перед воротами «Карпат». Шансів відбити м’яч у Шевченка не було.

В атаці гра у «Карпат» не особливо вдавалася і львів’яни переважно захищалися. В середині другого тайму неприємну травму отримав Олег Бородай. У боротьбі захисник «левів» отримав удар в обличчя від Караваєва. Хоча арбітр вирішив, що фолив саме гравець «Карпат». На щастя, лікарям вдалося зупинити кров і Бородай зумів продовжити гру.

До фінального свистка «зелено-білим» так і не вдалося всерйоз потривожити Луїса Філіпе. Навіть вихід на поле Сергія Мякушка, Родріго Варгаса та дебютанта Папи Гуйє не допоміг «левам» – «Зорі» вдалося довести гру до перемоги.