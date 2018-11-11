Британський боксер Белью оголосив про завершення кар’єри після поразки в бою з Усиком

Британський боксер Тоні Белью оголосив про закінчення своєї кар’єри після поразки від українця Олександра Усика. Про це пише Громадське.

«Я програв кращому бійцю, найкращому, з ким я будь-коли ділив ринг. І я бажаю йому всього найкращого. Це точно кінець для мене», — сказав Белью.

Британець назвав українця Усика винятковим бійцем.

«Я старався з усіх сил, я віддав усе, що в мене є. Він винятковий боєць, він заслуговує всіх аплодисментів, які отримав», — сказав Белью.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у бою проти британця Тоні Белью захистив свої чемпіонські титули. Він переміг британця у восьмому раунді нокаутом.

Фото: Mind.ua