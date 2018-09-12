Завтра Львовом пройде процесійна хода. Мешканців попереджають про перекриття руху

Завтра, 13 вересня, о 20:00 год., вулицями Львова ітиме процесія з нагоди урочистого Богослужіння на честь Пресвятої Марії Діви Фатімської. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Процесійна хода вирушить від храму Стрітення Господнього, що на вул. Винниченка 30а, за таким маршрутом: вул. Винниченка, 30а — вул. М. Кривоноса — вул. Гуцульська — вул. М. Лисенка — вул. Винниченка, 30а (Храм Стрітення Господнього).

У ході участь візьмуть приблизно дві сотні учасників, тому за вищевказаним маршрутом з 20:00 до 21:00 год. можливе ситуативне перекриття руху транспорту.