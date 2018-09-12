За півроку найбільше хворих українців на кір зафіксували на Львівщині

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 36-й тиждень 2018 року на кір захворіло 439 людей – 203 дорослих і 236 дітей. З початку року на кір захворіли 30 744 людини – 12 608 дорослих і 18 136 дитини. Про це повідомляє прес-службі Міністерства охорони здоров’я, передає Львівський портал.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 6 002 людини: 1 891 дорослий і 4 111 дітей), Закарпатській (всього 3 046 людей: 580 дорослих і 2 466 дітей), Івано-Франківській (всього 2 808 людей: 796 дорослих і 2 012 дітей), Одеській (всього 2 400 людей: 1 208 дорослих і 1 192 дитини), місті Києві (всього 2 151 людина: 1 358 дорослих і 793 дитини) та Тернопільській (всього 1 645 людей: 637 дорослих і 1 008 дітей) областях.

Центр громадського здоров’я МОЗ України провів порівняння епідемічної ситуації щодо кору в Україні та країнах Європейського регіону ВООЗ. За 6 місяців 2018 року в Європейському регіоні ВООЗ на кір захворіли більше 41 000 дітей та дорослих. В семи країнах Європейського Регіону (Греція, Грузія, Італія, Російська Федерація, Сербія, Україна та Франція) були зафіксовані більше 1000 випадків кору у дітей і дорослих в кожній із цих країн. Загальна кількість інфікованих значно перевищує сумарні показники за 12 місяців кожного попереднього року теперішнього десятиліття. В період з 2010 по 2017 років найвищий сумарний річний показник кількості випадків кору було зареєстровано в 2017 році (23 927 людей), а найнижчий – в 2016 році (кількість хворих становила 5 273). Цього року в Європейському регіоні ВООЗ від кору померли 37 людей.

Найбільше на кір у в Європейському регіоні у 2018 році хворіють саме українці – 56,3% (23 067 людей за перші 6 місяців). Це в 24,1 рази більше, ніж за цей же час минулого року. Найбільше в Україні на кір хворіють діти – 60,5% (13 950 дітей). Найчастіше кір трапляється серед дітей від 5 до 9 років – 31,9% всіх випадків, а також серед дітей віком від 1 до 4 років (2,9%). Викликає занепокоєння кількість хворих дітей віком до 1 року – 1 291 дитина, реєструються випадки вродженого кору.