Все, що вам потрібно знати про дитячі опіки: у Львові стартувала інформаційна акція

Щороку у Львові та Львівській області приблизно 700 дітей отримують опіки, дві третини з яких проходить лікування в обласному опіковому центрі 8-ї міської лікарні. Аби запобігти опіковій хворобі, кожного року у Львові відбувається інформаційно-профілактична кампанія спільно з фахівцями опікового центру лікарні. Цьогоріч акція триватиме з 12 до 21 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.
Опікові травми дітей за складністю лікування та майбутніми наслідками є одними з найскладніших. Переважно вони стаються у побуті через необачність дорослих. 80-90% дітей найбільше зазнають опіків у віці від 0 до 5 років, у період, коли вони пізнають світ.
За словами начальника міського управління охорони здоров’я Володимира Зуба важливо бути обізнаним про профілактику опіків, чому і присвячена щорічна акція. Так, Львів є чи не найпершим містом, де проводять різноманітні заходи в дитячих поліклініках, зокрема навчання батьків, в садочках і школах, жіночих консультаціях, аби запобігти дитячому травматизму.
«Проблема опікової травми полягає в тому, що вона залишає за собою дуже важкі наслідки. Якщо опік дуже великої площини і глибокий, то це приводить до рубцювання. Іноді така опікова травма потребує оперативного втручання впродовж всього життя людини. Це дуже важко фізично і психологічно. Це на якомусь етапі стає не тільки медичною, а й соціально-психологічною проблемою», – зазначив Володимир Зуб.
Завжди але варто пам’ятати про те, як правильно надати першу допомогу дитині у разі опіку аби ще більше не нашкодити їй.
«Якщо стався опік чи окропом, чи полум’ям, перш за все, важливо, щоб батьки не панікували. Найперша допомога – охолоджувати місце опіку хвилин 8-10 водою до 15℃, не холоднішою, і тримати під краном. Якщо немає такої можливості, то якась холодна тканина в 5-6 разів складена. Якщо є міхурі, то обов’язково накласти чисту пов’язку. Одразу ж викликати швидку або звертатися у травмпункти. Друге, що можуть зробити батьки вдома – дати знеболююче», – наголошує дитячий лікар-комбустіолог Олег Александрович.
Як зазначають лікарі, найбільше поширені опіки у дітей – опіки окропом. Далі – це опіки полум’ям, хімічні, електроопіки, а також опіки рослинами, зокрема борщівником.
Додамо, що за останні три роки зменшилась кількість дітей, які зазнають опіків. Так, за статистикою, за 8 місяців 2016 року у дитячому опіковому відділенні 8-ї комунальної лікарні перебувало на лікуванні 340 дітей. За цей же період у 2017 році – 329 дітей, що на 14 дітей менше. А за 8 місяців поточного року – 299 дітей, що на 27 дітей менше, ніж минулого.
Прості правила, які рятують життя, або як захистити дітей від опіків
Запобігання опіків кип’ятком (80% таких опіків стаються на кухні або у ванній):
- Не їжте і не пийте нічого гарячого, коли дитина сидить у Вас на колінах або коли Ви тримаєте її на руках. Діти будуть тягнутися до чашки, склянки або тарілки, щоб подивитися, що в них.
- Не ставте горнятка або чайники близько до краю столу.
- Не використовуйте звисаючих вниз скатертин.
- Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз.
- Готуйте їжу на далеких конфорках. Завжди ставте каструлі і сковорідки на плиту ручками назад.
- Використовуйте захисну решітку для плити, щоб Ваша дитина не могла доторкнутися до гарячих поверхонь або перевернути на себе каструлі з гарячим вмістом.
- Гасіть палаюче масло, накривши його кришкою. Ніколи не гасіть масло водою.
- Пляшечки й каша, розігріті в мікрохвильовій печі, часто здаються лише теплими, хоча всередині обпікаюче гарячі. Тому ретельно перемішайте їжу і скуштуйте її, перш ніж приступити до годування дитини.
- Не залишайте на підлозі відра, каструлі або тази з гарячою водою — діти можуть зачепитися і впасти туди
- Ніколи не заливайте у ванну тільки гарячу воду, контролюйте температуру води термометром.
- Не залишайте важіль змішувач в положенні «гаряча вода». При відкриванні крана дитина може обшпаритися.
- Прилаштуйте до крана спеціальний термостат, який обмежує нагрівання води до 50 °C.
- Заливайте в грілку воду температурою не вище 50 °C і добре закручуйте кришку.
- Не залишайте дитину одну без нагляду, коли вона робить інгаляцію. Дитина може легко потягнути на себе зі столу рідину для інгаляцій разом з рушником.
- Не варто недооцінювати «радіус дії» вашої дитини — він збільшується із кожним днем!
Запобігання опіків полум’ям:
- Ніколи не залишайте дитину одну близько відкритого вогню, палаючих свічок і т.д.
- Завжди тримайте сірники та запальнички під замком
- Виходячи з кімнати, вимикайте праску і виймайте штекер з розетки.
- Захистіть гарячі батареї, труби опалення і камінні печі решітками, оскільки вони можуть бути причиною контактного опіку.
- Не кладіть у дитячу постіль електроковдри. Немовля, маленька дитина не може сказати, що їй стає занадто гаряче. Не затемняйте світло лампи за допомогою хустки або паперу.
- Прикрашаючи новорічну ялинку замість свічок використовуйте світлові гірлянди.
- Не дозволяйте дітям гратися з бенгальськими вогнями. Від іскри може загорітися одяг.
- Не дозволяйте дитині гратися з петардами, феєрверками і різноманітними салютними установками: це забави для дорослих, і дітям поруч не місце.
- Не можна носити хлопавки, петарди в кишені, бо вони можуть запалитися внаслідок тертя.
- Клеї можуть спалахнути від найменшої іскри, якщо вони вступають у взаємодію з повітрям. Балончики з аерозолем не можна тримати поблизу відкритого вогню.
- Не можна ходити по попелищі багаття, навіть якщо воно виглядає загашеним. Найчастіше воно ще гаряче.
- Не забувайте: діти схильні повторювати за батьками всі пустощі.
Запобігання опіків електричним струмом:
- Не можна запускати повітряних зміїв поблизу від лінії електропередач.
- Вимагайте негайного ремонту дефектних електропроводів, розеток.
- Необхідно оснастити електричні розетки захистом від дітей і охоронним вимикачем, який спрацьовує при появі витоку струму.
- Не можна встановлювати електроприлади поблизу води.
- Не наближатися до опори високовольтних ліній електропередач та трансформаторних будок, електричних дротів, які вільно лежать на землі.
- Не займатися екстремальним «серфінгом» на електричці. Навіть без прямого контакту зі струмоведучими проводами електрична дуга може вразити на відстані 1−2 метри.
Попередження опіків побутовими хімічними речовинами:
- Чистячі засоби і медикаменти зберігати в недоступному для дітей місці.
- Отруйні або їдкі рідини ні в якому разі не дозволяється зберігати в пляшках з під лимонаду чи води.
Загальні правила:
- Необхідно зробити безпечними потенційні джерела небезпеки.
- Пам’ятайте що для дитини «заборонений плід солодкий». Пояснення і створення навичок — це найкращий захист: навчіть дитину, як правильно запалювати і гасити сірники, свічки, багаття, тощо.
- Завжди подавайте правильний приклад: у жодному разі не лийте займисті рідини на занадто слабко тліюче вугілля гриля. Не грайте з вогнем, підпалюючи гілки передріздвяних ялинок.
- Поясніть дитині, що коли починається пожежа, вона повинна тікати і голосно кричати «Пожежа!». Найчастіше замість того, щоб тікати, діти ховаються або намагаються врятувати свою улюблену іграшку.
- Покажіть дитині можливі шляхи порятунку і систематично тренуйте її.
- Встановіть в будинку або квартирі датчики диму. Дим такий самий небезпечний, як вогонь. При наявності диму легше дихати, повзучи по підлозі, ніж при пересуванні в повний зріст.
Завчіть з дитиною, як викликати пожежну команду: набрати номер 101, відповісти на 5 найважливіших питань — Де горить? Хто дзвонить? Що трапилося? Які ушкодження? Скільки постраждалих?
Євгенія Карвацька