Все, що вам потрібно знати про дитячі опіки: у Львові стартувала інформаційна акція

Щороку у Львові та Львівській області приблизно 700 дітей отримують опіки, дві третини з яких проходить лікування в обласному опіковому центрі 8-ї міської лікарні. Аби запобігти опіковій хворобі, кожного року у Львові відбувається інформаційно-профілактична кампанія спільно з фахівцями опікового центру лікарні. Цьогоріч акція триватиме з 12 до 21 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Опікові травми дітей за складністю лікування та майбутніми наслідками є одними з найскладніших. Переважно вони стаються у побуті через необачність дорослих. 80-90% дітей найбільше зазнають опіків у віці від 0 до 5 років, у період, коли вони пізнають світ.

За словами начальника міського управління охорони здоров’я Володимира Зуба важливо бути обізнаним про профілактику опіків, чому і присвячена щорічна акція. Так, Львів є чи не найпершим містом, де проводять різноманітні заходи в дитячих поліклініках, зокрема навчання батьків, в садочках і школах, жіночих консультаціях, аби запобігти дитячому травматизму.

«Проблема опікової травми полягає в тому, що вона залишає за собою дуже важкі наслідки. Якщо опік дуже великої площини і глибокий, то це приводить до рубцювання. Іноді така опікова травма потребує оперативного втручання впродовж всього життя людини. Це дуже важко фізично і психологічно. Це на якомусь етапі стає не тільки медичною, а й соціально-психологічною проблемою», – зазначив Володимир Зуб.

Завжди але варто пам’ятати про те, як правильно надати першу допомогу дитині у разі опіку аби ще більше не нашкодити їй.

«Якщо стався опік чи окропом, чи полум’ям, перш за все, важливо, щоб батьки не панікували. Найперша допомога – охолоджувати місце опіку хвилин 8-10 водою до 15℃, не холоднішою, і тримати під краном. Якщо немає такої можливості, то якась холодна тканина в 5-6 разів складена. Якщо є міхурі, то обов’язково накласти чисту пов’язку. Одразу ж викликати швидку або звертатися у травмпункти. Друге, що можуть зробити батьки вдома – дати знеболююче», – наголошує дитячий лікар-комбустіолог Олег Александрович.

Як зазначають лікарі, найбільше поширені опіки у дітей – опіки окропом. Далі – це опіки полум’ям, хімічні, електроопіки, а також опіки рослинами, зокрема борщівником.

Додамо, що за останні три роки зменшилась кількість дітей, які зазнають опіків. Так, за статистикою, за 8 місяців 2016 року у дитячому опіковому відділенні 8-ї комунальної лікарні перебувало на лікуванні 340 дітей. За цей же період у 2017 році – 329 дітей, що на 14 дітей менше. А за 8 місяців поточного року – 299 дітей, що на 27 дітей менше, ніж минулого.

Прості правила, які рятують життя, або як захистити дітей від опіків

Запобігання опіків кип’ятком (80% таких опіків стаються на кухні або у ванній):

Не їжте і не пийте нічого гарячого, коли дитина сидить у Вас на колінах або коли Ви тримаєте її на руках. Діти будуть тягнутися до чашки, склянки або тарілки, щоб подивитися, що в них.

Не ставте горнятка або чайники близько до краю столу.

Не використовуйте звисаючих вниз скатертин.

Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз.

Готуйте їжу на далеких конфорках. Завжди ставте каструлі і сковорідки на плиту ручками назад.

Використовуйте захисну решітку для плити, щоб Ваша дитина не могла доторкнутися до гарячих поверхонь або перевернути на себе каструлі з гарячим вмістом.

Гасіть палаюче масло, накривши його кришкою. Ніколи не гасіть масло водою.

Пляшечки й каша, розігріті в мікрохвильовій печі, часто здаються лише теплими, хоча всередині обпікаюче гарячі. Тому ретельно перемішайте їжу і скуштуйте її, перш ніж приступити до годування дитини.

Не залишайте на підлозі відра, каструлі або тази з гарячою водою — діти можуть зачепитися і впасти туди

Ніколи не заливайте у ванну тільки гарячу воду, контролюйте температуру води термометром.

Не залишайте важіль змішувач в положенні «гаряча вода». При відкриванні крана дитина може обшпаритися.

Прилаштуйте до крана спеціальний термостат, який обмежує нагрівання води до 50 °C.

Заливайте в грілку воду температурою не вище 50 °C і добре закручуйте кришку.

Не залишайте дитину одну без нагляду, коли вона робить інгаляцію. Дитина може легко потягнути на себе зі столу рідину для інгаляцій разом з рушником.

Не варто недооцінювати «радіус дії» вашої дитини — він збільшується із кожним днем!

Запобігання опіків полум’ям:

Ніколи не залишайте дитину одну близько відкритого вогню, палаючих свічок і т.д.

Завжди тримайте сірники та запальнички під замком

Виходячи з кімнати, вимикайте праску і виймайте штекер з розетки.

Захистіть гарячі батареї, труби опалення і камінні печі решітками, оскільки вони можуть бути причиною контактного опіку.

Не кладіть у дитячу постіль електроковдри. Немовля, маленька дитина не може сказати, що їй стає занадто гаряче. Не затемняйте світло лампи за допомогою хустки або паперу.

Прикрашаючи новорічну ялинку замість свічок використовуйте світлові гірлянди.

Не дозволяйте дітям гратися з бенгальськими вогнями. Від іскри може загорітися одяг.

Не дозволяйте дитині гратися з петардами, феєрверками і різноманітними салютними установками: це забави для дорослих, і дітям поруч не місце.

Не можна носити хлопавки, петарди в кишені, бо вони можуть запалитися внаслідок тертя.

Клеї можуть спалахнути від найменшої іскри, якщо вони вступають у взаємодію з повітрям. Балончики з аерозолем не можна тримати поблизу відкритого вогню.

Не можна ходити по попелищі багаття, навіть якщо воно виглядає загашеним. Найчастіше воно ще гаряче.

Не забувайте: діти схильні повторювати за батьками всі пустощі.

Запобігання опіків електричним струмом:

Не можна запускати повітряних зміїв поблизу від лінії електропередач.

Вимагайте негайного ремонту дефектних електропроводів, розеток.

Необхідно оснастити електричні розетки захистом від дітей і охоронним вимикачем, який спрацьовує при появі витоку струму.

Не можна встановлювати електроприлади поблизу води.

Не наближатися до опори високовольтних ліній електропередач та трансформаторних будок, електричних дротів, які вільно лежать на землі.

Не займатися екстремальним «серфінгом» на електричці. Навіть без прямого контакту зі струмоведучими проводами електрична дуга може вразити на відстані 1−2 метри.

Попередження опіків побутовими хімічними речовинами:

Чистячі засоби і медикаменти зберігати в недоступному для дітей місці.

Отруйні або їдкі рідини ні в якому разі не дозволяється зберігати в пляшках з під лимонаду чи води.

Загальні правила:

Необхідно зробити безпечними потенційні джерела небезпеки.

Пам’ятайте що для дитини «заборонений плід солодкий». Пояснення і створення навичок — це найкращий захист: навчіть дитину, як правильно запалювати і гасити сірники, свічки, багаття, тощо.

Завжди подавайте правильний приклад: у жодному разі не лийте займисті рідини на занадто слабко тліюче вугілля гриля. Не грайте з вогнем, підпалюючи гілки передріздвяних ялинок.

Поясніть дитині, що коли починається пожежа, вона повинна тікати і голосно кричати «Пожежа!». Найчастіше замість того, щоб тікати, діти ховаються або намагаються врятувати свою улюблену іграшку.

Покажіть дитині можливі шляхи порятунку і систематично тренуйте її.

Встановіть в будинку або квартирі датчики диму. Дим такий самий небезпечний, як вогонь. При наявності диму легше дихати, повзучи по підлозі, ніж при пересуванні в повний зріст.

Завчіть з дитиною, як викликати пожежну команду: набрати номер 101, відповісти на 5 найважливіших питань — Де горить? Хто дзвонить? Що трапилося? Які ушкодження? Скільки постраждалих?