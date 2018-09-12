Влітку на Львівщині оздоровилися більше 8 000 дітей

Станом на 1 вересня оздоровчими послугами охопили понад 8 000 дітей, мешканців Львівщини, із них майже 4 000 оздоровилися в стаціонарних закладах і ще 2 300 осіб – у пришкільних таборах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед осіб, що оздоровилися влітку, – діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, обдаровані діти, бездоглядні та безпритульні, діти учасників бойових дій та інші.

Всього на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій з обласного бюджету скерували майже 8 млн грн та з інших місцевих бюджетів області – 13 млн гривень.

Нагадаємо, цього року також міська рада Львова виділила кошти на відпочинок 500 дітей у таборах в Карпатах.