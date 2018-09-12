У Турці юнак на «Нісані» збив пішохода

Вчора, 11 вересня, о 20:25 год., у Турці на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород сталось ДТП, внаслідок якого постраждав пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.
Як попередньо встановили поліцейські, 19-річний водій автомобіля «Нісан Альмера» збив пішохода, 38-річного мешканця Турки, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.
Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Олена Карп'юк