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У Турці юнак на «Нісані» збив пішохода

Олена Карп'юк

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Вчора, 11 вересня, о 20:25 год., у Турці на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород сталось ДТП, внаслідок якого постраждав пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили поліцейські, 19-річний водій автомобіля «Нісан Альмера» збив пішохода, 38-річного мешканця Турки, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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