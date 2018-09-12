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У центрі Львова жінка заблокувала проїзд «швидкої» та навмисно наїхала на велопатрульного

Соломія Григор'єва

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На вулиці Січових Стрільців жінка на позашляховику не хотіла пропускати карету швидкої допомоги, а коли до неї підійшов велопатрульний, наїхала на нього. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

«Сьогодні, близько 13.00, патрульних викликали на вулицю Січових Стрільців, де автомобіль SUZUKI був припаркований з порушенням ПДР та перешкоджав проїзду автомобілю швидкої медичної допомоги, який їхав на виклик. На місце приїхав екіпаж велопатрульних, підійшов поспілкувати до водія та попросити від’їхати. Під час розмови з жінкою, вона поводила себе агресивно, вживала в сторону офіцерів нецензурну лексику. Раптово водій різко розпочала рух та здійснила наїзд на лейтенанта поліції. Патрульний опинився на капоті автомобіля, після чого його напарник відкрив двері автомобіля та заглушив двигун. На місце події викликали швидку, яка госпіталізувала інспектора. Також на місці працював слідчий з ДТП. За попереднім висновком, внаслідок пригоди, патрульний отримав пошкодження лівого колінного суглобу», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі нацполіції Львівщини повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводиться досудове розслідування. Призначено експертизи.

Фото: Facebook

Відео: Патрульна поліція

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