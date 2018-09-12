У центрі Львова сталася пожежа: є постраждалий

Внаслідок пожежі у квартирі на пл. Маланюка, 4 чоловік отруївся продуктами горіння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 12 вересня о 16.26 год. у чергову частину ГУ ДСНС у Львівській області надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 3-му поверсі 3-поверхового житлового будинку на пл. Маланюка, 4 (Галицький район).

Внаслідок пожежі постраждав невідомий чоловік, віком близько 40 років. Його з отруєнням продуктами горіння у тяжкому стані доставлено в реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Особу потерпілого встановлюють.

О 17.15 год. пожежно-рятувальними підрозділами ГУ ДСНС у Львівській області пожежу, та ліквідовано о 17.33 год. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 м² та горище будівлі. Мешканці будівлі на час гасіння пожежі були евакуйовані.

Обставини події встановлюються.