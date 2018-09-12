У Радехівському районі ледь не згоріла господарська будівля з свійськими тваринами

У Радехівському районі вогнеборці ліквідували пожежу у господарській будівлі. Надзвичаники врятували 6 свійських тварин і господарську будівлю від повного знищення вогнем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так,11 вересня о 13:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Розжалів Радехівського району. Пожежа виникла в цегляній господарській будівлі, розміром 6×22 м.

До місця виклику оперативно виїхали рятувальники місцевої пожежної команди с. Бишів та 21 Державної пожежно-рятувальної частини м. Радехова.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив значну частину будівлі та поширювався дерев’яним конструкціями. Завдяки злагодженим діям вогнеборців, вдалось врятувати 6 свійських тварин і господарську будівлю від повного знищення вогнем, а також запобігти поширенню вогню на поруч розташований будівлю.

Пожежу локалізували о 15:00 та ліквідували о 15:45. Вогнем знищено покриття на площі 260 кв.м та перекриття на площі 130 кв.м, та 10 т сіна. Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.