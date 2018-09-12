Театр юного глядача став інклюзивним та готується до відкриття нового театрального сезону

Вже цієї неділі, 16 вересня, Перший український театр для дітей та юнацтва відкриє 99-ий театральний сезон та запрезентує старт проекту «Інклюзивний театр». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Театр — це є завжди про емоції, це є завжди якісь переживання, якісь відчуття. Окрім того, що стартує сезон, я хочу акцентувати ще на двох питаннях, які є важливими для нашого міста, для усіх поціновувачів театрального мистецтва. Готуючись до сезону, в театрі було зроблено ряд речей, які стосуються інклюзії. Зокрема, мова іде про туалети та про окремий туалет, який обладнаний кімнатою матері та дитини. Для нас це важливо, щоб максимально театр був зручним.

Станом на сьогодні вже є розроблений базовий ескіз, як мав би виглядати оновлений дворик театру, тому що це дуже велика цінність самого театру. Щоб можна було робити ще більше різних вистав, подій. Також ми плануємо ряд реконструкцій, які стосуються внутрішньої частини і зовнішньої частини театру», — зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

99-й театральний сезон відкриється двома виставами денного і вечірнього репертуару:

12.00 — «О восьмій вечора на Ковчезі», постановка художнього керівника театру Юрія Мисака за п’єсою Ульриха Губа.

18.00 — «Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи» — остання прем’єра минулого сезону, постановка головної режисерки театру Рози Саркісян за темами роману нобелівської лауреатки Ельфріде Єлінек.

Також до відкриття сезону у фойє театру буде представлена нова виставка дитячих малюнків.

У цьому сезоні запланований випуск чотирьох прем’єр як за творами світової класики, так і за сучасними текстами.

Перша прем’єра — вистава для підлітків «Проданий сміх» у постановці Лариси Діденко, нею ж написана п’єса за відомою повістю Джеймса Крюса, яка ляже в основу вистави. Побачити історію Тіма Талера глядачі зможуть вже у жовтні.

У продовження традиції святкування професійного свята проведенням нестандартних заходів до Міжнародного дня театру планується проведення всеукраїнської драматургічної лабораторії.

З нового сезону Перший театр стане доступним — тобто, повністю обладнаним для комфортного відвідування маломобільних груп населення.

Вже 16.09.2018 року, на виставі «О восьмій вечора на Ковчезі» буде застосовано аудіодискрипцію (коментування) для людей з вадами зору.

Нагадаємо, Перший український театр для дітей та юнацтва виграв грант у номінації «Інклюзивний театр», у конкурсі «Підтримка ініціатив із застосування принципів універсального дизайну та доступності» на загальну суму 55 тис грн на закупівлю необхідного обладнання, яке забезпечить можливість особам з порушеним зором відвідувати театр та долучитись до повноцінного перегляду вистав.

Крім того у театрі створені спеціальні місця для перегляду вистав людьми з інвалідністю, встановлено пандус, триває ремонт театрального подвір’я — встановлення тактильної плитки для осіб з порушеним зором.