Протягом серпня у ЦНАПах львів’яни отримали більше 4 000 паспортів

У серпні ЦНАПи Львова видали львів’янам 4 300 паспортів, а загалом із початку року цією послугою вже скористалися понад 33 000 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У серпні в Центрах надання адміністративних послуг видано 4 329 паспортів. Оформлено звернень щодо отримання закордонного паспорта – 4 142. Оформлено звернень щодо отримання ID-карток – 1 219», – розповіли в департаменті адміністративних послуг міської ради.

Зазначимо, що послуга оформлення і видачі паспортів є найбільш популярною у ЦНАПах Львова. Із травня цього року в установах запрацювала друга робоча станція, щодало змогу обслуговувати вдвічі більше людей.

Скористатись послугою в ЦНАПах Львова можна за попереднім записом на офіційному сайті Львівської міської ради. Зауважимо, що з лютого цього року «живу чергу» для замовлення біометричного паспорта переведено в електронну, і в ній втричі збільшено кількість місць. Цей запис оновлюють щотижня, тому можна обрати для себе будь-який зручний день впродовж тижня – з понеділка до п’ятниці. Проте «живу чергу» для замовлення паспорта у вигляді ID-картки залишили, і вона діє одночасно з електронною чергою.

Подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна у територіальному підрозділі ЦНАП Львова залежно від реєстрації місця проживання. Проте подати документи для оформлення паспорта громадянина України для виїзду закордон можна у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАП.

Вартість оформлення паспорта громадянина України в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 279 грн, до 10 робочих днів – 366 грн. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 557, 32 грн, до 7 робочих днів – 810,32 грн.

Режим роботи ЦНАПів у районах Львова:

на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони),

на пр. Червоної Калини, 72а (Сихівський район),

вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район),

вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район),

вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район).

Графік роботи: понеділок-вівторок: 09.00 – 18.00 год., середа-четвер: 09.00 – 20.00 год., п’ятниця: 09.00 – 17.00 год., субота: 09.00 – 16.00 год.