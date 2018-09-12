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Протягом серпня у ЦНАПах львів’яни отримали більше 4 000 паспортів

Олена Карп'юк

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У серпні ЦНАПи Львова видали львів’янам 4 300 паспортів, а загалом із початку року цією послугою вже скористалися понад 33 000 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У серпні в Центрах надання адміністративних послуг видано 4 329 паспортів. Оформлено звернень щодо отримання закордонного паспорта – 4 142. Оформлено звернень щодо отримання ID-карток – 1 219», – розповіли в департаменті адміністративних послуг міської ради.

Зазначимо, що послуга оформлення і видачі паспортів є найбільш популярною у ЦНАПах Львова. Із травня цього року в установах запрацювала друга робоча станція, щодало змогу обслуговувати вдвічі більше людей.

Скористатись послугою в ЦНАПах Львова можна за попереднім записом на офіційному сайті Львівської міської ради. Зауважимо, що з лютого цього року «живу чергу» для замовлення біометричного паспорта переведено в електронну, і в ній втричі збільшено кількість місць. Цей запис оновлюють щотижня, тому можна обрати для себе будь-який зручний день впродовж тижня – з понеділка до п’ятниці. Проте «живу чергу» для замовлення паспорта у вигляді ID-картки залишили, і вона діє одночасно з електронною чергою.

Подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна у територіальному підрозділі ЦНАП Львова залежно від реєстрації місця проживання. Проте подати документи для оформлення паспорта громадянина України для виїзду закордон можна у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАП.

Вартість оформлення паспорта громадянина України в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 279 грн, до 10 робочих днів – 366 грн. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 557, 32 грн, до 7 робочих днів – 810,32 грн.

Режим роботи ЦНАПів у районах Львова:

  • на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони),
  • на пр. Червоної Калини, 72а (Сихівський район),
  • вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район),
  • вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район),
  • вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район).

Графік роботи: понеділок-вівторок: 09.00 – 18.00 год., середа-четвер: 09.00 – 20.00 год., п’ятниця: 09.00 – 17.00 год., субота: 09.00 – 16.00 год.

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