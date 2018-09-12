Протягом доби частина Львова, Винник та кількох прилеглих сіл не матимуть води

Завтра, 13 вересня, ЛМКП «Львівводоканал» замінюватиме аварійну ділянку водогону «Винники – Львів» в район Тракту Глинянського, 147−153а. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

У зв’язку з проведенням необхідних робіт, завтра, з 08:00 до 24:00 год., буде припинено водопостачання мешканцям на вулицях: Бігова, Визвольна, Поетична, Малі Кривчиці, Іванова Гора, Приязна, Переможна, Тракт Глинянський, 147−153а. Також без води залишаться всі жителі м. Винники, с. Лисиничі, с. Підбірці.

Стабільне водопостачання очікується з 06:00 год. ранку п’ятниці, 14 вересня.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт, та створити необхідний запас води.