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Поліцейські руйнують міфи про пасок безпеки

Олександр Косик

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Правоохоронці вкотре закликають водіїв та пасажирів завжди причіплятись паском безпеки. Про це повідомляє прес-службі Нацполіції України, передає Львівський портал.

 

«Існує міф, що на невеликій швидкості ремені безпеки можна не використовувати. Але це лише міф, бо за статистикою, 80% аварій відбувається на швидкості 65 км/год. А зіткнення на такій швидкості аналогічно падінню з шостого поверху. Швидкість 80 км/год еквівалентна падінню з дев’ятого поверху, а 110 км/год – 17 поверх відповідно», – йдеться у повідомленні.

Тож для власної безпеки громадян закликають користуватися пасками безпеки, та не забувати нагадувати про їх використання друзям та близьким.

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