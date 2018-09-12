Поліцейські руйнують міфи про пасок безпеки

Правоохоронці вкотре закликають водіїв та пасажирів завжди причіплятись паском безпеки. Про це повідомляє прес-службі Нацполіції України, передає Львівський портал.

«Існує міф, що на невеликій швидкості ремені безпеки можна не використовувати. Але це лише міф, бо за статистикою, 80% аварій відбувається на швидкості 65 км/год. А зіткнення на такій швидкості аналогічно падінню з шостого поверху. Швидкість 80 км/год еквівалентна падінню з дев’ятого поверху, а 110 км/год – 17 поверх відповідно», – йдеться у повідомленні.

Тож для власної безпеки громадян закликають користуватися пасками безпеки, та не забувати нагадувати про їх використання друзям та близьким.